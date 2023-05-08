UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сприяла російській агресії: українці дали оцінку УПЦ МП

Фото: УПЦ Московського патріархату сприяла російській агресії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дві третини українців (66%) погоджуються з тим, що УПЦ Московського патріархату сприяла російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, понад 50% у кожному регіоні України вважали діяльність цієї структури чинником, що сприяв російському вторгненню, тоді як до 18%, залежно від регіону, не погоджуються з цим.

Як зазначають соціологи, ставлення до Майдану як до події сучасної історії пов’язано й з інтерпретацією діяльності УПЦ МП. Серед тих, хто підтримує Революцію Гідності, абсолютна більшість (76%) погоджуються з тим, що діяльність УПЦ МП сприяла російській агресії. Натомість серед тих, хто не підтримує Майдан, близько половини толерантно ставляться до діяльності УПЦ МП.

Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 23 по 30 березня 2023 року серед 2017 респондентів. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За даними опитування КМІС, 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ (МП). Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП