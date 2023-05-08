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Содействовала российской агрессии: украинцы дали оценку УПЦ МП

Фото: УПЦ Московского патриархата способствовала российской агрессии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Две трети украинцев (66%) соглашаются с тем, что УПЦ Московского патриархата способствовала российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, более 50% в каждом регионе Украины считали деятельность этой структуры фактором, способствовавшим российскому вторжению, в то время как до 18% в зависимости от региона не соглашаются с этим.

Как отмечают социологи, отношение к Майдану как к событию современной истории связано и с интерпретацией деятельности УПЦ МП. Среди поддерживающих Революцию Достоинства абсолютное большинство (76%) соглашаются с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии. Среди тех, кто не поддерживает Майдан, около половины толерантно относятся к деятельности УПЦ МП.

Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 23 по 30 марта 2023 среди 2017 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса КМИС, 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.

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УПЦ МП