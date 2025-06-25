ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Справжньої спеки не буде: синоптик розповіла, якою буде погода 25 червня

Середа 25 червня 2025 07:00
UA EN RU
Справжньої спеки не буде: синоптик розповіла, якою буде погода 25 червня Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні найближчими днями триватиме коливання температури повітря в помірних межах. Сильної спеки в Україні не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, сьогодні, 25-го червня в Україні температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів. А ось на півночі буде прохолодніше до +22 градусів.

У південній частині, на Закарпатті та у Чернівецькій області прогнозується до +31 градусів.

"Вітер завтра знову рвучкий (оце б вже відмінила), північно-західні та західні пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Хіба що на півдні - помірний, без сильного", - пише Діденко.

Дощі, подекуди з грозами очікуються у середу в північних областях, на Волині та Рівненщині, у Харківській, Луганській областях, на Полтавщині, Черкащині.

На решті території України без опадів.

У Києві сьогодні можливі дощі, сильний західний вітер. Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах від +22 до +23 градусів.

Раніше РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України