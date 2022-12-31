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Настоящий предновогодний день. Карпаты замело снегом (фото)

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 09:45
Настоящий предновогодний день. Карпаты замело снегом (фото) Фото: Карпаты замело снегом сегодня (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Карпаты сегодня, 31 декабря, засыпало снегом. В горах держатся минусовая температура и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:00, 31.12.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 14 м/с., температура воздуха -3°С", - говорится в сообщении.

Настоящий предновогодний день. Карпаты замело снегом (фото)

Добавим, что Поп Иван - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, высота которой 2020,5 метра.

Как сообщалось, 30 декабря - 1 января на высокогорье Ивано-Франковской удержится лавинная опасность, поэтому украинцам стоит отказаться от походов в горы.

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