Справу "Роттердам+" знову критикують через обмеження доступу захисту до матеріалів, - юристка

Згідно з інформацією, яку наводить Карповець, захист по справі неодноразово повідомляв про приховування стороною обвинувачення частини матеріалів, зокрема експертних висновків, які підтверджують економічну обґрунтованість формули "Роттердам+" та відсутність шкоди державним інтересам.



"Захисник Дмитро Побережний дізнався про існування цих експертиз не від прокурорів, а з відкритих джерел. Київський НДІСЕ підтвердив факт проведення відповідних досліджень, однак сторона обвинувачення не надала їх для ознайомлення захисту, порушуючи вимоги ст. 290 КПК України", - зазначає юристка.



Окреме занепокоєння, за словами Карповець, викликає ситуація із відмовою прокурорів надати новому адвокату доступ до матеріалів справи, попри завершення досудового розслідування. Така практика є безпрецедентною та суперечить принципу змагальності у кримінальному процесі.



Юристка також нагадує, що справу "Роттердам+" чотири рази закривали прокурори САП, причому законність таких рішень двічі підтверджував Вищий антикорупційний суд і його Апеляційна палата. Водночас розслідування щоразу поновлювалося.



"Складається враження, що мета розслідування - не встановити об’єктивну істину, а підтримувати сформовану позицію обвинувачення", - підсумовує авторка.