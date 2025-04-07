Дело "Роттердам+" снова критикуют из-за ограничения доступа защиты к материалам, - юрист

Согласно информации, которую приводит Карповец, защита по делу неоднократно сообщала о сокрытии стороной обвинения части материалов, в частности экспертных заключений, подтверждающих экономическую обоснованность формулы "Роттердам+" и отсутствие вреда государственным интересам.



"Защитник Дмитрий Побережный узнал о существовании этих экспертиз не от прокуроров, а из открытых источников. Киевский НИИСЭ подтвердил факт проведения соответствующих исследований, однако сторона обвинения не предоставила их для ознакомления защиты, нарушая требования ст. 290 УПК Украины", - отмечает юрист.



Отдельное беспокойство, по словам Карповец, вызывает ситуация с отказом прокуроров предоставить новому адвокату доступ к материалам дела, несмотря на завершение досудебного расследования. Такая практика является беспрецедентной и противоречит принципу состязательности в уголовном процессе.



Юрист также напоминает, что дело "Роттердам+" четыре раза закрывали прокуроры САП, причем законность таких решений дважды подтверждал Высший антикоррупционный суд и его Апелляционная палата. При этом расследование каждый раз возобновлялось.



"Создается впечатление, что цель расследования - не установить объективную истину, а поддерживать сформированную позицию обвинения", - заключает автор.