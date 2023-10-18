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Справу екс-президента "Мотор Січі" Богуслаєва передали до суду

Фото: В'ячеслав Богуслаєв (facebook com lpidpala)
Автор: Наталія Юрченко

Справу колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва передали до суду. Його активи та майно інших фігурантів справи на понад 12 млрд гривень арештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ зазначила, що у межах кримінальної справи накладено арешт на все майно Богуслаєва та директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності "Мотор Січі". Сума арештованих активів становить понад 12 млрд гривень.

Мова йде про гроші, нерухомість, корпоративні права обох фігурантів, майно, яке вони отримали злочинним шляхом і оформили на родичів за кордоном.

Що відомо про справу

За даними слідства, керівництво "Мотор Січі" налагодило незаконні канали постачання оптових партій українських двигунів та запчастин до Росії. Богуслаєв та директор Департаменту зовнішньоторговельної діяльності діяли у співпраці з Кремлем та "Ростехом".

Отриману українську продукції росіяни використовували для виробництва і ремонті вертольотів.

Крім того, у квітні 2022 року Богуслаєв навмисно заблокував постачання гелікоптера для Головного управління розвідки Міноборони. Його розібрали на деталі, а документацію приховали.

Обох фігурантів справи затримали у жовтні минулого року. Богуслаєв отримав підозри за чотирма статтями ККУ, а його підлеглий - за трьома. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Служба безпеки УкраїниВячеслав БогуслаевМотор Сич