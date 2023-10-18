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Дело экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева передали в суд

Фото: Вячеслав Богуслаев (facebook com lpidpala)
Автор: Наталья Юрченко

Дело бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева передали в суд. Его активы и имущество других фигурантов дела более чем на 12 млрд гривен арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отметила, что в рамках уголовного дела наложен арест на все имущество Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности "Мотор Сичи". Сумма арестованных активов составляет более 12 млрд гривен.

Речь идет о деньгах, недвижимости, корпоративных правах обоих фигурантов, имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на родственников за границей.

Что известно о деле

По данным следствия, руководство "Мотор Сичи" наладило незаконные каналы поставок оптовых партий украинских двигателей и запчастей в Россию. Богуслаев и директор Департамента внешнеторговой деятельности действовали в сотрудничестве с Кремлем и "Ростехом".

Полученную украинскую продукцию россияне использовали для производства и ремонта вертолетов.

Кроме того, в апреле 2022 года Богуслаев намеренно заблокировал поставки вертолета для Главного управления разведки Минобороны. Его разобрали на детали, а документацию скрыли.

Оба фигуранта дела задержаны в октябре прошлого года. Богуслаев получил подозрения по четырем статьям УКУ, а его подчиненный - по трем. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Служба безопасности УкраиныВячеслав БогуслаевМотор Сич