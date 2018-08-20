Справочный курс доллара снизился до 27,70 гривен за доллар

Национальный банк снизил справочный курс доллара на 22 копейки

Справочное значение курса доллара на 20 августа понизилось до 27,71 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7103 гривен за доллар. Это на 22 копейки ниже справочного курса, установленного 17 августа (27,9326 гривен за доллар).

Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке соглашениям по состоянию на 12:00 для предоставления субъектам рынка оперативного индикатора курса.

Отметим, курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 11:40 по сравнению с закрытием предыдущей сессии (17 августа) снизился на 9 копеек - до 27,69 грн/долл, курс евро в продаже тоже снизился на 9 копеек - до 31,60 грн/евро.

Кроме того, 20 августа наличный курс доллара опустился ниже 28 гривен за доллар. В частности, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на 11 копеек - до 27,95 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 32,00 гривен за евро.