Наличный курс доллара опустился ниже 28 гривен за доллар

Евро подешевел на 4 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 августа 2018 года, в 10:45 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на 11 копеек - до 27,95 гривен за доллар, в покупке курс доллара опустился до 27,66 гривен за доллар. По сравнению с данными 17 августа курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 32,00 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,10 - 27,90 (27,00 - 27,93 - 17 августа), продажи 27,85 - 28,25 (27,85 - 28,25 - 17 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6671 (27,6821 - 17 августа), продажи - 27,9567 (28,0649 - 17 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10 - 31,75 (30,60 - 31,82 - 17 августа), продажи - 31,75 - 32,43 (31,60 - 32,43 - 17 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,3987 (31,3750 - 17 августа), продажи - 32,0093 (32,0499 - 17 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,090 (2,800 - 4,100 - 17 августа), продажи - 4,100 - 5,000 (4,050 - 5,000 - 17 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,758 (3,750 - 17 августа), продажи 4,218 (4,218 - 17 августа) грн за 10 рублей.