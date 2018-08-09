Справочный курс доллара повысился почти до 27,10 гривен за доллар

Национальный банк повысил справочный курс доллара на 14 копеек

Справочное значение курса доллара на 9 августа повысилось до 27,09 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0965 гривен за доллар. Это на 14 копеек выше справочного курса, установленного 8 августа (26,9557 гривен за доллар).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах Украины 9 августа курс доллара в продаже вырос до 27,24 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 августа курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 31,70 гривен за доллар.

Кроме того, на межбанковском рынке сегодняшние торги по доллару начались в диапазоне 27,0600 - 27,1000 грн/доллар, евро 31,3435 - 31,3899 грн/евро, российский рубль 0,4088 - 0,4096 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 9 августа по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2696,1726 гривны за 100 долларов (-5,9328);

3124,5944 гривны за 100 евро (-10,3883).