Довідковий курс долара підвищився майже до 27,10 гривень за долар

Національний банк підвищив довідковий курс долара на 14 копійок

Довідкове значення курсу долара на 9 серпня підвищилося до 27,09 гривень за долар. Відповідні дані розміщено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0965 гривень за долар. Це на 14 копійок вище довідкового курсу, встановленого 8 серпня (26,9557 гривень за долар).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах України 9 серпня курс долара в продажу виріс до 27,24 гривень за долар. Порівняно з даними 8 серпня курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 31,70 гривень за долар.

Крім того, на міжбанківському ринку сьогоднішні торги по долару почалися в діапазоні 27,0600 - 27,1000 грн/долар, євро 31,3435 - 31,3899 грн/євро, російський рубль 0,4088 - 0,4096 грн/рубль.

Національний банк України на 9 серпня у порівнянні з попереднім банківським днем посилив курс гривні до 26,96 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2696,1726 гривні за 100 доларів (-5,9328);

3124,5944 гривні за 100 євро (-10,3883).