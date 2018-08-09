Наличный курс доллара в продаже немного вырос

Евро подорожал на одну копейку

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 августа 2018 года, в 11:50 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 5 копеек - до 27,24 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 26,97 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 августа курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 31,70 гривен за доллар.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 27,18 (26,30 - 27,10 - 8 августа), продажи 27,13 - 27,75 (27,07 - 27,90 - 8 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9777 (26,9248 - 8 августа), продажи - 27,2426 (27,1994 - 8 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,48 (30,00 - 31,45 - 8 августа), продажи - 31,40 - 32,30 (31,40 - 32,51 - 8 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1707 (31,1160 - 8 августа), продажи - 31,7004 (31,6939 - 8 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,110 (2,820 - 4,220 - 8 августа), продажи - 4,100 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 8 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,849 (3,932 - 8 августа), продажи 4,295 (4,337 - 8 августа) грн за 10 рублей.