Справочный курс доллара опустился до 27 гривен за доллар

Нацбанк понизил справочный курс доллара на 11 копеек

Справочное значение курса доллара по состоянию на 12:00 понизилось до 27,02 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0253 гривен за доллар. Это на 11 копеек ниже справочного курса, установленного 6 августа (27,1382 гривен за доллар).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в обменных пунктах Украины 7 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 12 копеек - до 27,32 гривен за доллар. В то же время курс евро в продаже снизился на 15 копеек - до 31,73 гривен за доллар.

Отметим, на открытии межбанковского рынка 7 августа курс доллара в продаже снизился до 27,07 грн/долл, курс в покупке снизился до 27,04 грн/долл, однако курс евро в продаже вырос до 31,33 грн/евро.

Национальный банк Украины на 7 августа 2018 года ослабил курс гривны до 27,13 гривен за доллар. Официальные курсы установлены на таком уровне:

2713,1725 гривны за 100 долларов (+3,9025);

3131,8150 гривны за 100 евро (-7,6872).