Довідковий курс долара опустився до 27 гривень за долар

Нацбанк знизив довідковий курс долара на 11 копійок

Довідкове значення курсу долара станом на 12:00 знизилося до 27,02 гривень за долар. Відповідні дані розміщено на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0253 гривень за долар. Це на 11 копійок нижче довідкового курсу, встановленого 6 серпня (27,1382 гривень за долар).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах України 7 серпня курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 12 копійок - до 27,32 гривень за долар. У той же час курс євро в продажу знизився на 15 копійок - до 31,73 гривень за долар.

Зазначимо, на відкритті міжбанківського ринку 7 серпня курс долара в продажу знизився до 27,07 грн/дол, курс купівлі знизився до 27,04 грн/дол, проте курс євро в продажу зріс до 31,33 грн/євро.

Національний банк України на 7 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,13 гривень за долар. Офіційні курси встановлено на такому рівні:

2713,1725 гривні за 100 доларів (+3,9025);

3131,8150 гривні за 100 євро (-7,6872).