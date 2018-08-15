Наличный курс доллара в продаже приблизился к 27,60 грн/доллар

Евро подешевел на 8 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 августа 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 4 копейки - до 27,59 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился до 27,33 гривен за доллар. По сравнению с данными 14 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,54 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90 - 27,48 (26,90 - 27,45 - 14 августа), продажи 27,47 - 27,95 (27,45 - 27,95 - 14 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,3333 (27,2949 - 14 августа), продажи - 27,5920 (27,5548 - 14 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,37 - 31,27 (30,55 - 31,88 - 14 августа), продажи - 31,15 - 31,85 (31,30 - 32,06 - 14 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9469 (31,0320 - 14 августа), продажи - 31,5475 (31,6290 - 14 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,080 (2,800 - 4,000 - 14 августа), продажи - 4,050 - 5,000 (4,000 - 5,000 - 14 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,712 (3,622 - 14 августа), продажи 4,210 (4,177 - 14 августа) грн за 10 рублей.