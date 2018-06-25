В справке ФСИН Сенцов фигурирует как гражданин Украины, - адвокат

В России неоднократно утверждали, что Олег Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ

В справке, выданной Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу консульству Украины в Екатеринбурге, политзаключенный Олег Сенцов назван гражданином Украины. Об этом свидетельствует копия справки, опубликованная адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе в Facebook.

"Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 г. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 г.", - говорится в справке, выданной 10 октября 2017 года.

Отметим, в России неоднократно утверждали, что крымчанин Олег Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии.