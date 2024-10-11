У справі щодо порту "Боріваж" зʼявились нові подробиці

Як відомо, з травня 2024 року під керівництвом Офісу генерального прокуратура здійснюється розслідування кримінальної справи за фактом нібито шахрайського заволодіння порту компанією ТОВ "Агрокомплект". Потерпілим є кіпрська фірма "Наскіна Інвестмент Лтд".

В рамках цієї справи за клопотаннями прокурора Станіслава Хіміча та суддями Печерського районного суду Головко Ю.Г., Вовк С.В. та Константіновою К.Е. упродовж двох місяців винесено 6 ухвал, зокрема на арешт корпоративних прав в інших компаніях, а також заборону керівникам підприємств виконувати частину своїх повноваження.

Крім того, судді Вовк С.В. та Константінова К.Е. упродовж 20 діб винесли однакові ухвали, двічі заборонивши голосування на комітеті кредиторів порту "Боріваж".

Варто зазначити, що 8 жовтня до громадянина Кіпра Менелаоса Сазоса, якому належить фірма "Наскіна Інвестмент Лтд", рішенням РНБО та указом президента застосовано санкції, в тому числі у вигляді блокування всіх його активів.

Також Менелаос Сазос фігурує афілійованою особою декількох російських компаній.

Також, за даними ЗМІ, ймовірно, адвокати могли сприяти зміні керівництва ТОВ "Бориваж" та ТОВ "Агротермінал Логістик" у державному реєстрі без належних повноважень.

Нагадаємо, ТОВ "Боріваж" ще до націоналізації "ПриватБанку" отримало кредити, заборгованість по яким на сьогодні складає 5 млрд грн. Порт, який раніше належав ТОВ "Боріваж" був внесений у статутний капітал ТОВ "Агротермінал Логістік".

В забезпечення кредитів "ПриватБанку" були передані корпоративні права ТОВ "Агротермінал Логістік" в розмірі 99,9% статутного капіталу, що гарантувало повернення кредитів. Особою, яка намагається вивести з-під застави банку порт, називають бізнесмена Геннадія Боголюбова.