Фигурант дела за порт "Бориваж" оказался в новом списке санкций: подробности

Как известно, с мая 2024 под руководством Офиса генерального прокуратура осуществляется расследование уголовного дела по факту якобы мошеннического завладения порта компанией ООО "Агрокомплект". Потерпевшим является кипрская фирма "Наскина Инвестмент Лтд".

В рамках этого дела по ходатайствам прокурора Станислава Химича и судьями Печерского районного суда Головко Ю.Г., Волк С.В. и Константиновой К.Э. в течение двух месяцев вынесено 6 определений, в том числе на арест корпоративных прав в других компаниях, а также запрет руководителям предприятий выполнять часть своих полномочий.

Кроме того, судьи Волк С.В. и Константинова К.Э. в течение 20 суток вынесли одинаковые решения, дважды запретив голосование на комитете кредиторов порта "Бориваж".

Стоит отметить, что 8 октября к гражданину Кипра Менелаосу Сазосу, которому принадлежит фирма "Наскина Инвестмент Лтд", решением СНБО и указом президента применены санкции, в том числе посредством блокирования всех его активов.

Также Менелаос Сазос фигурирует аффилированным лицом нескольких российских компаний.

Также, по данным СМИ, вероятно, адвокаты могли способствовать смене руководства ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик" в государственном реестре без надлежащих полномочий.

Напомним, ООО "Бориваж" еще до национализации "ПриватБанка" получило кредиты, задолженность по которым на сегодняшний день составляет 5 млрд грн. Порт, ранее принадлежавший ООО "Бориваж", был внесен в уставный капитал ООО "Агротерминал Логистик".

В обеспечение кредитов "ПриватБанка" были переданы корпоративные права ООО "Агротерминал Логистик" в размере 99,9% уставного капитала, что гарантировало возврат кредитов. Лицом, пытающимся вывести из-под залога банка порт, называют бизнесмена Геннадия Боголюбова.