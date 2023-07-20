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Справи Майдану: двом фігурантам винесли вирок за катування і викрадення людей

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Четвер 20 липня 2023 16:06
Справи Майдану: двом фігурантам винесли вирок за катування і викрадення людей Фото: жителів Харкова засуджено до семи років за викрадення та катування людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Прокурори довели провину двох мешканців Харкова у викраденні та катуванні людини. Їх засуджено до 7 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, ввечері 21 січня 2014 року біля станції метро "Петрівка", що у Києві, засуджені разом з іншими особами, залученими керівником "Оплоту", напали на учасників "Автомайдану".

Вони застосовували предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень.

Харків'яни помилково ідентифікували громадянина як учасника "Автомайдану". Його було викрадено та переміщено в один з автобусів, на яких засуджені вранці приїхали з Харкова до Києва. Нападники вивезли чоловіка в лісову місцевість в районі станції метро "Бориспільська".

В ніч на 22 січня 2014 року вони незаконно утримували потерпілого в наметі. Керівник "Оплоту" особисто його катував, мучив та застосовував інші насильницькі дії, з метою отримання інформації про обставини щодо організації та діяльності "Автомайдану".

Через перебування та переховування підозрюваних на території РФ, судовий розгляд щодо них здійснювався за спеціальною заочною процедурою.

Довідка

"Оплот" - незаконне збройне формування 1-го армійського корпусу РФ. Формально знаходиться у підпорядкуванні терористичної організації "ДНР". Угрупування сформувалося в Харкові у січні 2014 року, як одна з організацій "Антимайдану" на основі бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, Дарницький районний суд Києва засудив до 8 років в'язниці організатора тітушок Юрія Крисіна за викрадення і тортури активістів Євромайдану. Раніше він був засуджений до 5 років за співучасть у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія.

раніше Крисіна звільнили від кримінальної відповідальності за трьома статтями у зв'язку із закінченням строку давності.

У 2019 році тому Верховний суд України залишив у силі вирок, згідно з яким він відбуває термін за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

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Автомайдан Офіс Генпрокурора
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