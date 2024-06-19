Справи Майдану: встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в місті Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках.

Як встановило слідство, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві ці міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами зі свинцевою картеччю.

Безпосередньо через них загинуло троє мітингувальників, а ще трьом були спричинені вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці зазначають, що їх постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту, уже з застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів Київського "Беркута" (так звана "чорна рота") та внутрішніх військ МВС України.

Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Після цих подій, командир Севастопольського "Беркута" разом з працівниками очолюваного підрозділу аби уникнути відповідальності втекли до Севастополя, де згодом перейшли на бік ворога та сприяли анексії півострова. За даним епізодом злочинних дій досудове розслідування триває.

За вчинення цих злочинів, командиру Севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.