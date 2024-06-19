Дела Майдана: установлены правоохранители, которые совершили первые выстрелы по митингующим

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе и одному из милиционеров этого подразделения. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана и фактически были первыми, кто начал стрельбу по митингующим.

Как установило следствие, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие, снаряженное патронами со свинцовой картечью.

Непосредственно из-за них погибли трое митингующих, а еще трое были причинены огнестрельными ранениями разной степени тяжести.

Правоохранители отмечают, что их выстрелы фактически стали толчком к продолжению совершения умышленных убийств участников акций протеста, уже с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия, бойцами спецподразделений Киевского "Беркута" (так называемая "черная рота") и внутренних войск.

Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные шаровые ранения.

После этих событий командир Севастопольского "Беркута" вместе с работниками возглавляемого подразделения во избежание ответственности сбежали в Севастополь, где впоследствии перешли на сторону врага и способствовали аннексии полуострова. По данному эпизоду преступных действий досудебное расследование продолжается.

За совершение этих преступлений командиру Севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.