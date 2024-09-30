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У справі Коломойського новий поворот: КСУ прийняв до розгляду дві його скарги

Понеділок 30 вересня 2024 18:52
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У справі Коломойського новий поворот: КСУ прийняв до розгляду дві його скарги Фото: Ігор Коломойський (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Конституційний Суд прийняв до розгляду дві конституційні скарги Ігоря Коломойського щодо нехтування правами людини у нормах Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

Як повідомив захист Ігоря Коломойського, бізнесмен звернувся до КСУ зі скаргами на норми Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), які фактично дозволяють застосовувати необмежений розмір застави та забороняють оскарження ухвал слідчого судді до Верховного Суду. Йдеться про абзац п’ятий частини п’ятої статті 182 та частину четверту статті 424 КПК України.

Конституційний Суд України визнав скарги бізнесмена прийнятними та такими, що підлягають розгляду колегією суду.

У зв’язку з цим захист Коломойського повідомив, що буде використовувати усі доступні інструменти захисту, щоб покласти кінець свавільному нехтуванню правами людини та астрономічним мільярдним заставам.

"Ми використовуємо усі доступні нам інструменти захисту. Якщо закон дозволяє свавільне нехтування правами людини – ми будемо оскаржувати такий закон. Маємо надію, що Конституційний Суд покладе кінець астрономічним мільярдним заставам, які навіть неможливо оскаржити до Верховного Суду", - прокоментував новину адвокат Олександр Лисак.

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Ігор Коломойский
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