Nissan планує продати історичну штаб-квартиру через кризу

За головний офіс можна отримати близько 700 млн доларів, адже штаб-квартира Nissan знаходиться поряд з жвавою станцією залізниці на ділянці з дорогою нерухомістю. На отримані гроші корпорація може зменшити боргове навантаження.

Масштабна реструктуризація компанії потребує важких рішень. Nissan має намір скоротити кількість заводів з 17 до 10, відмовившись від майданчиків у Південній Африці, Індії, Аргентині, Мексиці та навіть Японії. Також зменшаться обсяги виробництва на діючих підприємствах. За неофіційними даними, під скорочення потраплять 20 тисяч співробітників у всьому світі.

Японські журналісти вважають, що Nissan скоротить приблизно кожного сьомого працівника, і це при тому, що в листопаді минулого року вже позбулися дев'яти тисяч людей через погіршення фінансових результатів.

Новий менеджмент Nissan вважає, що автовиробнику вдасться залишитись на плаву навіть без партнерства з прямими конкурентами. Однак для цього потрібно негайно скоротити витрати та припинити витрачати ресурси марно.

Раніше повідомлялось, що Toyota запропонувала підтримку Nissan, який знаходиться у глибокій кризі.