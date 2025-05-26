Nissan планирует продать историческую штаб-квартиру из-за кризиса

За главный офис можно получить около 700 млн долларов, ведь штаб-квартира Nissan находится рядом с оживленной станцией железной дороги на участке с дорогой недвижимостью. На полученные деньги корпорация может уменьшить долговую нагрузку.

Масштабная реструктуризация компании требует тяжелых решений. Nissan намерен сократить количество заводов с 17 до 10, отказавшись от площадок в Южной Африке, Индии, Аргентине, Мексике и даже Японии. Также уменьшатся объемы производства на действующих предприятиях. По неофициальным данным, под сокращение попадут 20 тысяч сотрудников по всему миру.

Японские журналисты считают, что Nissan сократит примерно каждого седьмого работника, и это при том, что в ноябре прошлого года уже лишились девяти тысяч человек из-за ухудшения финансовых результатов.

Новый менеджмент Nissan считает, что автопроизводителю удастся остаться на плаву даже без партнерства с прямыми конкурентами. Однако для этого нужно немедленно сократить расходы и прекратить тратить ресурсы впустую.

Ранее сообщалось, что Toyota предложила поддержку Nissan, который находится в глубоком кризисе.