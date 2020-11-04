"Справедливость есть": Британия отреагировала на освобождение Маркива

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отреагировала на освобождение украинского военнослужащего Виталия Маркива. Она назвала это решение справедливым.

Об этом посол написала в своем Twitter.

Симмонс поздравила всех причастных, которые боролись за освобождение украинца.

"Приветствую новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Поздравления всем причастным к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться!", - написала посол.

Напомним, вечером Маркив вышел из итальянской тюрьмы.

РБК-Украина писало, что украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокель во время боевых действий на Донбассе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на вылет Маркива вместе с делегацией в Украину в среду.

Президент Владимир Зеленский также поприветствовал решение по освобождению Маркива.