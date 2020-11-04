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"Справедливість є": Британія відреагувала на звільнення Марківа

Автор: Инна Собора

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс відреагувала на звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Вона назвала це рішення справедливим.

Про це посол написала у своєму Twitter.

Сіммонс привітала всіх причетних, які боролися за звільнення українця.

"Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього результату. Справедливість є і за неї варто боротись!", - написала посол.

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Нагадаємо, ввечері Марків вийшов із італійської в'язниці.

РБК-Україна писало, що український військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокель під час бойових дій на Донбасі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на виліт Марківа разом з делегацією в Україну в середу.

Президент Володимир Зеленський також привітав рішення по звільненню Марківа.

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