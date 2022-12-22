Справедливого миру немає. Зеленський окреслив єдине бачення закінчення війни

"Для мене як президента справедливий мир - жодних компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету, компенсації всіх збитків, які завдала російська агресія. Не може бути "справедливого миру" у війні, яку принесли ці нелюди", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден на зустрічі із Зеленським заявив, що президент РФ Володимир Путін не має наміру зупиняти несправедливу війну проти України.

Всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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