UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справедливого миру немає. Зеленський окреслив єдине бачення закінчення війни

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У війні, яку розпочали проти України російські нелюди немає справедливого миру. Єдине закінчення цього - жодних компромісів української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на спільній конференції з американським колегою Джо Байденом.

"Для мене як президента справедливий мир - жодних компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету, компенсації всіх збитків, які завдала російська агресія. Не може бути "справедливого миру" у війні, яку принесли ці нелюди", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден на зустрічі із Зеленським заявив, що президент РФ Володимир Путін не має наміру зупиняти несправедливу війну проти України.

Всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден