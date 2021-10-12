Справедливое правосудие возможно лишь при полной перезагрузке судебной системы, - "УДАР"

"Отсутствие справедливого правосудия в Украине тормозит развитие отечественной экономики и иностранные инвестиции. Существующая судебная система не позволяет гражданам защитить свои права, а предпринимателям - бизнес и имущество. Отечественная практика убедительно доказала, что косметические изменения не помогают. Единственным вариантом является полная перезагрузка судебной системы путем увольнения всех судей с последующим переизбранием всего судейского корпуса", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" отмечают, что сдвинуть судебную реформу с мертвой точки может создание Этического совета, который должен контролировать добропорядочность членов Высшего совета правосудия. И настаивают на необходимости максимально быстрого запуска этого органа.

"Парламент должен принять законодательные изменения, которые помогут разблокировать создание Этического совета ВСП. В частности, если Совет судей в положенный срок не предложил ни одного кандидата в состав Этического совета, право выдвигать кандидатов должно переходить к Совету прокуроров Украины, Совету адвокатов Украины и Национальной академии правовых наук Украины. Они должны выдвинуть кандидатуры в 15-дневный срок", - предлагают в "УДАРе Виталия Кличко".

Также важно принять сбалансированный закон о квалификационных требованиях к судьям Конституционного Суда и обеспечить его очищение от коррупции, подчеркивают в партии.

"УДАР" обращается ко всем народным депутатам с требованием проявить государственную позицию и завершить дело, которое до этого не удавалось сделать никому - обеспечить очищение судебной власти.

"Украинцы должны наконец получить справедливое правосудие. От этого зависит, станет ли Украина европейским государством, войдет ли в состав ЕС и НАТО. Мы можем и дальше строить дороги и стадионы, но без справедливых судов мы никогда не построим сильной Украины", - отмечается в заявлении "УДАРа Виталия Кличко".