Справедливий мир без України та Європи неможливий, - сенатор США

"Я говорю від свого імені, але я думаю, також від більшості людей у Палаті представників і Сенаті, а також від американського народу з цього приводу. Я не думаю, що ми віримо, що справедливий мир може бути досягнутий без участі та лідерства України, без участі Європи", - сказав Беннет.

Сенатор США наголосив, що він не вірить, що "за спиною України можна домовитися".