Справедливый мир без Украины и Европы невозможен, - сенатор США

Мирные переговоры

Напомним, президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Однако он подчеркнул, что интересы европейских стран будут учтены.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По его словам, Украине нужны справедливые партнеры.

Участие Европы в переговорах поддерживал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Европа "должна завоевать место за столом переговоров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.