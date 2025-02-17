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Справедливый мир без Украины и Европы невозможен, - сенатор США

Фото: сенатор США Майкл Беннет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Справедливый мир не может быть достигнут без участия Украины и Европы. Невозможно достичь соглашения за спиной Украины.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время визита в Киев заявил американский сенатор Майкл Беннет.

"Я говорю от своего имени, но я думаю, также от большинства людей в Палате представителей и Сенате, а также от американского народа по этому поводу. Я не думаю, что мы верим, что справедливый мир может быть достигнут без участия и лидерства Украины, без участия Европы", - сказал Беннет.

Сенатор США подчеркнул, что он не верит, что "за спиной Украины можно договориться".

 

Мирные переговоры

Напомним, президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

В то же время спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Однако он подчеркнул, что интересы европейских стран будут учтены.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По его словам, Украине нужны справедливые партнеры.

Участие Европы в переговорах поддерживал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Европа "должна завоевать место за столом переговоров".

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиСенат СШАМирные переговорыВойна в Украине