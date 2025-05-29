Справа "Золотого мандарина": екснардепа Логвинського заочно заарештували

29 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги сторони обвинувачення та захисту на ухвалу слідчого судді від 29 жовтня 2024 року, якою було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо колишнього народного депутата VIII скликання, який нині перебуває за кордоном.

За підсумками розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відхилила апеляційні скарги сторони захисту та задовольнила скаргу прокурора. Ухвалу слідчого судді було скасовано, натомість постановлено нову, якою задоволено клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно колишнього народного депутата.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку. За даними органу досудового розслідування, вказана особа підозрюється в організації заволодіння та легалізації понад 54 млн грн з державного бюджету (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Що відомо про справу

Національне антикорупційне бюро підозрює Георгія Логвинського в організації схеми заволодіння 54 млн грн на користь компанії "Золотий мандарин" через можливе введення в оману Європейського суду з прав людини у справі проти України.

У червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про повернення справи Логвинського на повторний розгляд до суду першої інстанції.