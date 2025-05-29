Дело "Золотого мандарина": экс-нардепа Логвинского заочно арестовали

29 мая 2025 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны обвинения и защиты на постановление следственного судьи от 29 октября 2024 года, которым было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего народного депутата VIII созыва, который сейчас находится за границей.

По итогам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС отклонила апелляционные жалобы стороны защиты и удовлетворила жалобу прокурора. Постановление следственного судьи было отменено, зато вынесено новое, которым удовлетворено ходатайство прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего народного депутата.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. По данным органа досудебного расследования, указанное лицо подозревается в организации завладения и легализации более 54 млн грн из государственного бюджета (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Что известно о деле

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Георгия Логвинского в организации схемы завладения 54 млн грн в пользу компании "Золотой мандарин" из-за возможного введения в заблуждение Европейского суда по правам человека по делу против Украины.

В июне 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение о возвращении дела Логвинского на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.