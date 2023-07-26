Справа заводу "Краян". Суд відмовився надягати електронний браслет на Труханова

"26 липня 2023 року колегія суддів ВАКС не задовольнила клопотання прокурора САП про повторне накладення обов’язків на одного з обвинувачених у справі Одеського "Краяну", а саме міського голову Одеси", - повідомили в САП.

За даними прокуратури, дане рішення ухвалене з окремою думкою одного з суддів колегії.

"Указане рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає", - додали в організації.

Справа заводу "Краян"

Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом з іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".

У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.

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