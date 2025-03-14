Справа Тандира. ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС

Як повідомляють джерела РБК-Україна, мова йде про заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Олексія Омельяна.

Подробиці обшуків

"Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області", - пише ДБР.

Становлено, що Омельян перебував у дружніх стосунках з колишнім суддею Макарівського районного суду Київської області Олексієм Тандиром.

Фото: ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС (dbr.gov.ua)

Згідно з попередніми даними, заступник голови ВККС, під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні проти Тандира, міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту.

Також обшуки проводились й за місцем роботи Омельяна.

Що загрожує

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України - введення в оману суду або іншого уповноваженого органу. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п'яти років.

Справа Тандира

У ніч на 26 травня 2023-го Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві, внаслідок чого останній загинув на місці від отриманих травм.

Слідством було встановлено, що колишній суддя перебував за кермом у нетверезому стані. Йому було оголошено підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування завершили ще у серпні 2023-го.

У грудні 2024-го суд ухвалив рішення про продовження арешту Тандира.