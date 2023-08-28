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Справа про штурм Капітолія: суд призначив початок процесу над Трампом на 2024 рік

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Суд у Вашингтоні призначив дату суду над екс-президентом США Дональдом Трампом у справі про штурм Капітолія на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Федеральний суддя Таня Чуткан призначила дату суду над Дональдом Трампом за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він розпочнеться 4 березня 2024 року. 

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, порушеною проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКапітолійСуд