Справа про схему з вугіллям. ВАКС відмовився обрати запобіжний захід екс-заступнику міністра

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання щодо застосування запобіжного заходу ексзаступнику міністра енергетики. САП оскаржить це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними САП, під час засідання 4 вересня суддя ВАКС відмовила у задоволенні клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави до колишнього заступника міністра енергетики.

Колишнього заступника міністра підозрюють у зловживаннях в умовах енергетичної кризи, яка виникла внаслідок агресії РФ. Та спричиненню збитків одній з найбільших енергогенеруючих компаній України.

"Прокурор не погоджується з вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС", - сказано у повідомлення.

Що передувало

Наприкінці липня Національне антикорупційне бюро на Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 12 млн гривень збитків державному енерговиробнику "Центренерго".

За даними джерел РБК-Україна, у махінаціях підозрюють:

ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.) Максима Немчинова;

екснардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціара приватної компанії Володимира Вечерка;

ексдиректора ДП "Укрвугілля" Михайла Волошина.

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