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Справа про розкрадання коштів. Заступника голова Сумської ОВА відсторонили від посади

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Суми, Середа 08 лютого 2023 11:59
Справа про розкрадання коштів. Заступника голова Сумської ОВА відсторонили від посади Фото: заступник голови Сумської ОВА Олег Клименчуков (svatove city)
Автор: Наталія Юрченко

Заступника голова Сумської ОВА Олега Клименчукова відсторонили від посади. Його підозрюють у розкраданні державних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Заступника голови Сумської ОВА Олега Клименчукова відсторонили від посади на два місяці рішенням суду 8 лютого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олега Клименчукова та начальника Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олега Чунаєва викрили на розкраданні коштів, які виділили на відновлення критичної інфраструктури.

СБУ встановила, що чиновники уклали договори на проведення будівельних робіт з підконтрольними фірмами, а також навмисно завищили ціни на будматеріали.

Пізніше заступнику голови Сумської ОВА обрали запобіжний захід - особисте зобов'язання.

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