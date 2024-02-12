Справа про розкрадання 1,5 млрд грн Міноборони: Апеляційна палата ВАКС відправила Лієва під варту

Апеляційна палата ВАКС взяла під варту колишнього чиновника Міноборони Олександра Лієва до 8 квітня включно із правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та Службу безпеки України.

За рішенням суду, Лієв буде знаходитись під вартою до 8 квітня. Однак можлива альтернативна застава - 50 мільйони гривень. У разі внесення застави Лієв повинен буде носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

"Суд задовольнив апеляцію прокурорів Офісу Генпрокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн експосадовцю Міноборони, який підозрюється у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ", - заявили у прокуратурі.

Водночас у СБУ розповіли, що Лієва було викрито на розкраданні державних коштів під час закупівлі 100 тисяч снарядів для ЗСУ. Він уклав контракт з компанією "Львівський арсенал", яка отримала від Міноборони повну передоплату, але не поставила ЗСУ жодного снаряда.

Частину цих коштів компанія вивела у тінь, перевівши їх на рахунки афілійованих структур, у тому числі на Балканах.

Реакція Міноборони

В СБУ зазначили, що викриття схеми та документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони Рустема Умєрова. В самому ж Міноборони заявили про продовження "очищення системи".

"Міністерство оборони продовжує безкомпромісну боротьбу з тими, хто розкрадає гроші на закупівлях зброї. У нас немає місця для корупціонерів. Ведемо боротьбу не лише проти російських окупантів, а й внутрішніх зрадників. Це зміни, про які ми попереджали, і ця робота триватиме", - наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Скандал з "Львівським арсеналом"

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони України відсудило у справі стосовно товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Львівський арсенал" понад 1,5 мільярда гривень.

Рішення суду набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 мільярда гривень.

Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Звільнення Лієва

Раніше повідомлялося, що 1 лютого тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення. У Міноборони України повідомили про звільнення Олександра Лієва за власним бажанням.

Активісти звинувачували Лієва у нібито підтримці російської окупації Криму. Йому закидали нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почутити Крим" та підтримку "референдуму" в Криму.

Також нагадаємо, що 1 лютого минулого року СБУ проводили обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.

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