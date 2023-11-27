Справа проти Полтавського ГЗК сіє недовіру щодо спроможності України захистити інвестиції, - Лотоус

"Правоохоронні органи паплюжать імідж України та сіють недовіру до спроможності України захистити інвестиції. Нам важко наших інституційних інвесторів [мова йде про міжнародні інвестиційні фонди BlackRock і Schroders, які мають значні частки у Ferrexpo], переконати, що інвестиції в Україну справді треба продовжувати", - заявив Лотоус.

Він повідомив, що йому відомо про приблизно сім справ щодо підприємств Ferrexpo в Україні, які розслідують різні правоохоронні органи. Лотоусу за останні 4 місяці повідомлено про підозри по трьом із них. Дві стосуються незаконного видобутку відходів, третя - рентних платежів.

"Нам закидають, що ми без ліцензії видобували та реалізовували нефракційний відсів. Але ми його не видобуваємо. Ми отримуємо його у процесі виробництва — це відходи виробництва. У нас так побудований технологічний процес, що ми не можемо його не виробляти", - заявив Лотоус.

Він повідомив, що комбінат збував відсів з 1977 року, і ніколи за цей час не отримував застережень з боку правоохоронних та контролюючих органів. Адже відсів не є корисною копалиною, а його виробництво та збут не потребують спеціальних дозволів. Також є акти перевірок, які підтверджують, що компанія нічого не порушувала.

Зокрема, відповідні акти перевірок виписувала Державна служба геології та надр України, яка зараз визнана потерпілою стороною.

Також за його словами, справи про незаконний видобуток корисних копалин одночасно розслідують Національна поліція України й Державне бюро розслідувань, підслідність якого - злочини в державному секторі. Водночас Полтавський ГЗК є приватною компанією. Офіс генпрокурора відмовився обʼєднати ці справи.

"Припускаю, що це якийсь елемент змагання між правоохоронними органами - хто відкриє більше справ, хто більше нарахує збитків. Якою б не була причина, це абсолютно ненормальна практика. У нашому законодавстві прописано, що людина не може бути притягнута двічі до відповідальності за один злочин, а у нас зараз паралельно два суди й розслідування, які стосуються нібито одного правочину", - заявив Лотоус.

Голова правління Полтавського ГЗК прокоментував і нещодавню підозру Бюро економічної безпеки, повʼязану із нібито недоплатою рентних платежів у 2018-2021 роках. Він вважає це кримінальне переслідування абсолютно безпідставним та безперспективним, навівши приклади інших підприємств галузі, які вже здобули перемоги у судах з цього питання.

Нагадаємо, у вересні Печерський райсуд арештував Лотоуса із правом внесення застави майже в 1 млрд грн, пізніше її зменшили до 400 млн грн. Рекордну заставу згодом внесла компанія Ferrexpo. Поліція підозрює його у налагодженні схеми реалізації корисних копалин без ліцензії. Підприємство відкидає всі звинувачення.

Полтавський ГЗК - власник найбільших запасів залізної руди в Європі та ключовий актив компанії Ferrexpo, що котирується на преміальному майданчику Лондонської фондової біржі. Компанія спеціалізується на виробництві якісних залізорудних окатків - продукції з високою доданою вартістю.