Дело против Полтавского ГОКа сеет недоверие о способности Украины защитить инвестиции, - Лотоус

"Правоохранительные органы порочат имидж Украины и сеют недоверие к способности Украины защитить инвестиции. Нам тяжело наших институциональных инвесторов [речь идет о международных инвестиционных фондах BlackRock и Schroders, имеющих значительные доли в Ferrexpo], убедить, что инвестиции в Украину действительно нужно продолжать", - заявил Лотоус.

Он сообщил, что ему известно о приблизительно семи делах в отношении предприятий Ferrexpo в Украине, которые расследуют разные правоохранительные органы. Лотоусу за последние 4 месяца сообщили о подозрениях по трем из них. Две касаются незаконной добычи отходов, третья - рентных платежей.

"Нам упрекают, что мы без лицензии добывали и реализовывали нефракционный отсев. Но мы его не добываем. Мы получаем его в процессе производства - это отходы производства. У нас так построен технологический процесс, что мы не можем его не производить", - заявил Лотоус .

Он сообщил, что комбинат сбывал отсев с 1977 года и никогда за это время не получал оговорок со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Ведь отсев не является полезным ископаемым, а его производство и сбыт не требуют специальных разрешений. Также есть акты проверок, подтверждающие, что компания ничего не нарушала.

Соответствующие акты проверок выписывала Государственная служба геологии и недр Украины, которая сейчас признана потерпевшей стороной.

По его словам, дела о незаконной добыче полезных ископаемых одновременно расследуют Национальная полиция Украины и Государственное бюро расследований, подследственность которого - преступления в государственном секторе. В то же время Полтавский ГОК является частной компанией. Офис генпрокурора отказался объединить эти дела.

"Допускаю, что это какой-то элемент соревнования между правоохранительными органами - кто откроет больше дел, кто больше насчитает убытки. Какой бы ни была причина, это абсолютно ненормальная практика. В нашем законодательстве прописано, что человек не может быть привлечен дважды к ответственности за одно преступление, а у нас сейчас параллельно два суда и расследования, которые касаются якобы одной сделки", - заявил Лотоус.

Председатель правления Полтавского ГОКа прокомментировал и недавнее подозрение Бюро экономической безопасности, связанное с якобы недоплатой рентных платежей в 2018-2021 годах. Он считает это уголовное преследование абсолютно безосновательным и бесперспективным, приведя примеры других предприятий отрасли, которые уже одержали победы в судах по этому вопросу.

Напомним, в сентябре Печерский райсуд арестовал Лотоуса с правом внесения залога почти в 1 млрд грн, позже его уменьшили до 400 млн грн. Рекордный залог впоследствии внесла компания Ferrexpo. Полиция подозревает его в налаживании схемы реализации полезных ископаемых без лицензии. Предприятие отвергает все обвинения.

Полтавский ГОК - владелец крупнейших запасов железной руды в Европе и ключевой актив компании Ferrexpo, котируемой на премиальной площадке Лондонской фондовой биржи. Компания специализируется на производстве качественных железорудных окатков - продукции с высокой добавленной стоимостью.