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Справа Полтавського ГЗК. Глава правління вийшов з СІЗО під заставу, - джерела

Фото: Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗК (facebook.com/gpo30082014)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктор Лотоус вийшов зі слідчого ізолятора під заставу. Він фігурує у справі про незаконний видобуток корисних копалин.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у правоохоронних органах.

За їхніми даними, за Лотоуса внесли заставу у розмірі 400 мільйонів гривень.

Що передувало

Нагадаємо, 7 липня цього року Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи шістьом топ-менеджерам Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

За інформацією слідства, керівники комбінату могли заробити близько 400 млн гривень на видобутку та подальшому продажу корисних копалин без відповідного дозволу.

У ДБР тоді уточнювали, що топ-менеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яку виготовляли з відходів, добутих у кар'єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Варто зауважити, що Полтавський ГЗК належить олігарху Костянтину Жеваго. Його затримали у Франції ще у 2022 році.

 

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