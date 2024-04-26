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Справа на півмільйона. Від посади відсторонено заступника голови Запорізької облради

Фото: від посади відсторонено заступника голови Запорізької облради (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Заступника голови Запорізької обласної ради выдсторонили від посади на місяць. Его викрили на наданні понад 650 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

"25 квітня за клопотанням САП та НАБУ слідчий суддя ВАКС відсторонив від займаної посади заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом вказаної облради), якого викрили спільно з іншими особами на наданні понад 650 тис. грн неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Він передав ці кошти одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

"Строк відсторонення - 1 місяць", - додали у відомстві.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що слідством наразі задокументовано чотири епізоди протиправної діяльності заступника голови Запорізької облради, його помічника та депутата вказаної ради, а саме чотири передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

Додамо, що в середині лютого СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом з ним було затримано його помічника та депутата цієї ж облради.

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