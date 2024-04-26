Справа на півмільйона. Від посади відсторонено заступника голови Запорізької облради

"25 квітня за клопотанням САП та НАБУ слідчий суддя ВАКС відсторонив від займаної посади заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом вказаної облради), якого викрили спільно з іншими особами на наданні понад 650 тис. грн неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Він передав ці кошти одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

"Строк відсторонення - 1 місяць", - додали у відомстві.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що слідством наразі задокументовано чотири епізоди протиправної діяльності заступника голови Запорізької облради, його помічника та депутата вказаної ради, а саме чотири передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис. грн.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

Додамо, що в середині лютого СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом з ним було затримано його помічника та депутата цієї ж облради.