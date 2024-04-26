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Дело на полмиллиона. От должности отстранен замглавы Запорожского облсовета

Фото: от должности отстранен замглавы Запорожского облсовета (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Заместитель главы Запорожского областного совета был отстранен от должности на месяц. Его разоблачили на предоставлении более 650 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

"25 апреля по ходатайству САП и НАБУ следственный судья ВАКС отстранил от занимаемой должности заместителя главы Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), которого разоблачили совместно с другими лицами на предоставлении более 650 тыс. грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Он передал эти средства одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.

"Срок отстранения - 1 месяц", - добавили в ведомстве.

Что известно о деле

Напомним, что следствием задокументированы четыре эпизода противоправной деятельности заместителя главы Запорожского облсовета, его помощника и депутата указанного совета, а именно четыре передачи денежных средств на общую сумму свыше 650 тыс. грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Добавим, что в середине февраля СБУ и НАБУ задержали заместителя главы Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

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ЗапорожьеСАП