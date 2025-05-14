Не справа одного дня. В ЄС пояснили, як насправді санкції впливають на економіку Росії

Попри те, що Росії вдалось частково або навіть повністю обійти санкції, зрештою їй доводиться платити за це дуже високу ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Еліну Валтонен в інтерв'ю Welt.

Відповідаючи на питання про те, чи не варто якнайскоріше запровадити санкції проти Росії, якими погрожувала Німеччина, Франція, Британія та Польща якщо Москва не погодиться на режим тиші, Валтонен відповіла, що сьогодні Європейський союз (ЄС) працює саме над 17-м пакетом обмежень й планує ухвалити його.

Вона додала, що Європа краще за інших розуміє, що Російська Федерація (РФ) розуміє лише силу, у зв'язку з чим необхідно продовжувати працювати над стримуванням і чинити економічний тиск на країну-терориста.

Як працюють санкції

Як пояснила Валтонен, санкції не виключають імпорт або експорт з одного дня на інший. Попри те, що Росії вдалось частково або ж навіть повністю обійти обмеження, санкції змушують платити Москву велику ціну.

"І це зараз відображається в дуже високій інфляції, яку, на жаль, відчувають люди на вулиці. Все стало набагато дорожчим. І ми також бачимо, що фонди національного багатства, які Росія, очевидно, створила для того, щоб країна могла довше вести війну, також поступово вичерпуються. Зараз саме той момент, коли економічний тиск на Росію має бути настільки сильним, щоб Росія це відчула, щоб вона краще пішла на переговори і склала зброю", - відзначила голова відомства.