Справа Януковича: до суду скеровано обвинувачення у захопленні влади у 2010 році

"До суду скеровано обвинувальний акт щодо Віктора Януковича та колишнього заступника Міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

"У вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник Міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього Президента України", - стверджують у ДБР.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Зазначимо, що стосується екс-заступника міністра юстиції України, то йдеться, як писало раніше РБК-Україна, йдеться про екс-заступника колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича - Володимира Богатиря.

Справа Януковича

Раніше суд обирав запобіжний захід колишньому українському президентові-втікачеві Віктору Януковичу у вигляді тримання під вартою. При цьому раніше стало відомо, що колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном з Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Крім того, раніше, у грудні минулого року, Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо держзради колишнього президента-втікача Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова. Підписані "Харківські угоди" дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році та для повномасштабного вторгнення в Україну у лютому.