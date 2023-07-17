Дело Януковича: в суд направлено обвинение в захвате власти в 2010 году

"В суд направлен обвинительный акт в отношении Виктора Януковича и бывшего заместителя Министра юстиции Украины по захвату ими государственной власти в 2010 году", - говорится в сообщении.

В частности, работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле прошлого года. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

"В сентябре - октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель Министра юстиции Украины неконституционным образом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины", - утверждают в ГБР.

В связи с продолжительным укрывательством бывших чиновников от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Отметим, что касается экс-заместителя министра юстиции Украины, то речь, как писало ранее РБК-Украина, речь идет про экс-заместителя бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича - Владимира Богатыря.

Дело Януковича

Ранее суд избрал меру пресечения бывшему украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу в виде содержания под стражей. При этом ранее стало известно, что бывший президент Украины Виктор Янукович часто разговаривал по телефону с Виктором Медведчуком во время расстрелов протестующих на Институтской 20 февраля 2014 года.

Кроме того, ранее, в декабре прошлого года, Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование в отношении госизмены бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Подписанные "Харьковские соглашения" позволили РФ иметь достаточно ресурсов для оккупации Крыма в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале.