Справа "Моршинської" наближається до фіналу: що відбувається з активами IDS Ukraine

Суд у ВАКС наближається до завершення: що буде з активами далі

Попри те, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 9 листопада 2026 року знову відклав засідання у справі про націоналізацію активів групи компаній IDS Ukraine ("Моршинська", "Миргородська"), процес, що триває понад два роки, вже наближається до завершення.



Для ухвалення підсумкового рішення колегії суддів залишилося провести лише кілька слухань. Після цього частку підсанкційних осіб у структурі власності підприємства мають передати Фонду державного майна України для подальшої приватизації.

Паралельно Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готується укласти договір на управління активами з переможцем конкурсу - ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас". Втім, на етапі оформлення договору виникла низка процедурних колізій.

Протермінована оцінка та різниця у 3 млрд грн

Згідно з документами конкурсу, вартість арештованих активів IDS Ukraine була визначена ТОВ "Голд прайс" у звіті від 6 березня 2026 року. За даними Реєстру арештованих активів, строк дії звіту становив шість місяців і завершився 6 вересня.

Сам аукціон відбувся 7 вересня, тобто наступного дня після завершення зазначеного строку.

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Правила передачі активів чітко визначають порядок виконання угод. Зокрема, пункт 81 Примірного договору управління (постанова Кабінету Міністрів № 537) та умови самого конкурсу АРМА вимагають, щоб розрахунок банківської гарантії управителя (2% від ринкової вартості) спирався виключно на актуальний звіт про оцінку на дату надання гарантії.

Стаття 21-2 Закону про АРМА також зазначає, що саме актуальна ринкова вартість є основою для фінансових зобов'язань управителя та плану управління.

Ще одне питання стосується вартості активів. За оцінкою ТОВ "Голд прайс", вона становить близько 5 млрд грн, тоді як у матеріалах ВАКС фігурує сума близько 8 млрд грн. Розбіжність в оцінках становить близько 3 млрд грн. Це може впливати на розрахунок банківської гарантії та фінансових зобов'язань управителя.

IDS Ukraine звернулася до АРМА

2 листопада IDS Ukraine направила до АРМА лист із пропозицією провести нову незалежну оцінку активів до підписання договору управління та актів приймання-передачі.

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У компанії наголошують, що підписання документів на основі застарілого звіту створює ризики судового оскарження результатів торгів.

Крім того, на думку IDS Ukraine, дії посадових осіб АРМА потребують перевірки на предмет можливих ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.