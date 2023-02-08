Справа MH17. Нідерланди продовжать роботу над притягненням РФ до відповідальності, - прем'єр

Нідерланди продовжать працювати, над тим щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за збиття пасажирського літака MH17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

"Ми не зупинимось. З 2014 року ми дуже добре знайомі з обструкцією, неправдою та несправедливістю з боку Росії та її президента Путіна. Ми продовжуватимемо закликати Російську Федерацію до відповідальності за її роль у цій трагедії", - написав Рютте.

Він також додав, що Нідерланди, як і раніше, віддані міжнародним процесам, які вони розпочали для встановлення істини та досягнення справедливості та відповідальності.

Прем'єр зазначив, що в листопаді минулого року троє осіб були визнані винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засуджено до довічного ув'язнення.

За словами Рютте, сьогоднішня оприлюднена інформація JIT не означає закінчення процесу. Розслідування буде відновлено, коли з’являться будь-які нові відповідні дані.

"Я розумію, що це рішення не те, на що сподівалися багато хто з найближчих родичів загиблих. Вони все ще сумують за своїми близькими кожен день. Гірке розчарування, що наразі недостатньо доказів для початку подальшого кримінального переслідування", - зазначив він.