Дело MH17. Нидерланды продолжат работу над привлечением РФ к ответственности, - премьер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Мы не остановимся. С 2014 года мы очень хорошо знакомы с обструкцией, ложью и несправедливостью со стороны России и ее президента Путина. Мы будем продолжать призывать Российскую Федерацию к ответственности за ее роль в этой трагедии", - написал Рютте.

Он также добавил, что Нидерланды по-прежнему привержены международным процессам, которые они начали для установления истины и достижения справедливости и ответственности.

Премьер отметил, что в ноябре прошлого года три человека были признаны виновными в сбыте самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, они приговорены к пожизненному заключению.

По словам Рютте, сегодняшняя обнародованная информация JIT не означает окончания процесса. Расследование будет возобновлено, когда появятся какие-либо новые соответствующие данные.

"Я понимаю, что это решение не то, на что надеялись многие из ближайших родственников погибших. Они все еще скучают по своим близким каждый день. Горькое разочарование, что недостаточно доказательств для начала дальнейшего уголовного преследования", - отметил он.